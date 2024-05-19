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Андрожель гель 16,2 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 88 г, №1 - Львів (553477) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
1930,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1985,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1985,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1985,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
1907,99
Економія: -30,79 грн
1877,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
1908,99
Економія: -31,79 грн
1877,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1909,99
Економія: -32,79 грн
1877,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
1933,99
Економія: -56,79 грн
1877,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1985,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
2010,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1985,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1985,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
2010,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
1930,99
Економія: -53,79 грн
1877,20 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом