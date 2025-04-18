Адреналін-Дарниця (Adrenalin-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
176,66
Економія при броні: -17,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
145,29
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
169,65
Економія при броні: -17,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,84
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
165,83
Економія при броні: -22,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
166,30
Економія при броні: -10,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
47,95
Економія при броні: -7,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ