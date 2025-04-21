Адреналін-Дарниця (Adrenalin-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
174,22
Економія при броні: -15,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
172,05
Економія при броні: -24,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
164,30
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
152,62
Економія при броні: -23,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
171,40
Економія при броні: -23,05 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
177,55
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
164,40
Економія при броні: -11,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
164,30
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
126,35
Економія при броні: -6,58 грн