Адреналін-Дарниця (Adrenalin-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
173,31
Економія при броні: -12,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
172,37
Економія при броні: -19,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
156,60
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
156,60
Економія при броні: -0,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
173,50
Економія при броні: -19,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
150,63
Економія при броні: -14,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ