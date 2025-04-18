Київ
Адреналін-Дарниця (Adrenalin-Darnitsa)

Адреналін-Дарниця (Adrenalin-Darnitsa)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 211 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
136,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
173,31
Економія при броні: -12,24 грн
161,07 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
152,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
159,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
172,37
Економія при броні: -19,15 грн
153,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
156,60
Економія при броні: -0,40 грн
156,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
156,60
Економія при броні: -0,40 грн
156,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
148,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
159,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
129,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
151,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
145,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
151,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
144,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
173,50
Економія при броні: -19,20 грн
154,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
145,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
150,63
Економія при броні: -14,09 грн
136,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
151,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
151,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
145,20 грн
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