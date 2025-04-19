Адреналін-Дарниця (Adrenalin-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
116,94
Економія при броні: -8,55 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
175,36
Економія при броні: -19,63 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
159,60
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
150,34
Економія при броні: -27,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
171,61
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
169,33
Економія при броні: -19,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
172,09
Економія при броні: -11,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
172,19
Економія при броні: -24,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
178,71
Економія при броні: -12,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
175,53
Економія при броні: -26,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
163,53
Економія при броні: -46,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
164,30
Економія при броні: -6,40 грн