Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (38223) Лікарський препарат - ціни
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