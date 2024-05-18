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Адреналін-Дарниця розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (38223) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
147,29
Економія: -28,35 грн
118,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1), ампула (5)
126,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
145,50
Економія: -18,76 грн
126,74 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), ампула (8)
149,07
Економія: -38,61 грн
110,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
147,67
Економія: -37,28 грн
110,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
147,98
Економія: -37,13 грн
110,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
111,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
143,95
Економія: -12,77 грн
131,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
152,51
Економія: -42,12 грн
110,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: ампула (8)
147,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
147,58
Економія: -14,12 грн
133,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
137,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
154,45
Економія: -26,29 грн
128,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
143,03
Економія: -30,38 грн
112,65 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
142,65
Економія: -30,00 грн
112,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (3)
147,31
Економія: -35,51 грн
111,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
143,50
Економія: -16,76 грн
126,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: ампула (9)
127,80 грн