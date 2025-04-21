Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
303,06
Економія при броні: -54,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
289,20
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
302,46
Економія при броні: -53,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
289,20
Економія при броні: -29,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -29,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
293,34
Економія при броні: -44,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
298,05
Економія при броні: -53,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
192,70
Економія при броні: -19,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
279,40
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
199,15
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
300,33
Економія при броні: -51,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
300,76
Економія при броні: -52,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
306,09
Економія при броні: -57,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -29,30 грн