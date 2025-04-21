Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
295,96
Економія при броні: -37,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
282,20
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
290,33
Економія при броні: -35,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
300,41
Економія при броні: -46,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
300,87
Економія при броні: -46,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -32,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
304,08
Економія при броні: -54,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
296,10
Економія при броні: -47,34 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
298,42
Економія при броні: -49,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
276,80
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум