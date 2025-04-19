Львів (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
204,21
Економія при броні: -39,09 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
253,40
Економія при броні: -2,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
170,75
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
296,64
Економія при броні: -38,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
293,28
Економія при броні: -46,19 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
288,90
Економія при броні: -37,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
169,75
Економія при броні: -2,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
289,20
Економія при броні: -38,10 грн