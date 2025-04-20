Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
254,30
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
299,47
Економія при броні: -65,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
264,00
Економія при броні: -28,20 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
293,59
Економія при броні: -15,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
294,66
Економія при броні: -43,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
287,37
Економія при броні: -48,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
302,11
Економія при броні: -62,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
169,62
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
300,18
Економія при броні: -60,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
297,83
Економія при броні: -58,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
279,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
303,91
Економія при броні: -64,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
100,49
Економія при броні: -20,59 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
169,75
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
301,06
Економія при броні: -54,73 грн