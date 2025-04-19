Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
291,78
Економія при броні: -44,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
294,44
Економія при броні: -47,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
301,68
Економія при броні: -20,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
301,25
Економія при броні: -58,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
294,13
Економія при броні: -46,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
254,30
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
299,37
Економія при броні: -57,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
279,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
295,68
Економія при броні: -50,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
291,25
Економія при броні: -51,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
293,56
Економія при броні: -53,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
194,33
Економія при броні: -32,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
298,44
Економія при броні: -53,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ніцерголін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
298,97
Економія при броні: -50,13 грн