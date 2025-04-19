Київ
Ефералган (Efferalgan)

Ефералган (Efferalgan)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 197 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
134,30 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
217,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
160,79
Економія при броні: -6,42 грн
154,37 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
243,55
Економія при броні: -42,19 грн
201,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,63
Економія при броні: -8,22 грн
155,41 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,64
Економія при броні: -25,86 грн
223,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
138,70 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
204,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,40
Економія при броні: -5,90 грн
149,50 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,60
Економія при броні: -44,20 грн
224,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,66
Економія при броні: -15,66 грн
141,00 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
237,63
Економія при броні: -34,63 грн
203,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
140,92 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
216,51 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,02
Економія при броні: -19,02 грн
137,00 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
239,10
Економія при броні: -22,10 грн
217,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
269,30
Економія при броні: -44,90 грн
224,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
134,04 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
217,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
158,94
Економія при броні: -6,87 грн
152,07 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,99
Економія при броні: -7,66 грн
239,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
130,90 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
205,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
74,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
217,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,07
Економія при броні: -19,65 грн
143,42 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
258,35
Економія при броні: -56,94 грн
201,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,65
Економія при броні: -10,87 грн
150,78 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,62
Економія при броні: -44,31 грн
202,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
159,74
Економія при броні: -16,07 грн
143,67 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
244,78
Економія при броні: -42,82 грн
201,96 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,90
Економія при броні: -22,90 грн
141,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,38
Економія при броні: -17,76 грн
143,62 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
247,45
Економія при броні: -26,28 грн
221,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,02
Економія при броні: -21,88 грн
142,14 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
253,47
Економія при броні: -52,22 грн
201,25 грн
ГоловнаКошикОбране