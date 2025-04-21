Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,16
Економія при броні: -20,37 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,41
Економія при броні: -48,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,00
Економія при броні: -1,50 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
267,90
Економія при броні: -36,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
165,93
Економія при броні: -19,12 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,84
Економія при броні: -33,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,60
Економія при броні: -37,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,40
Економія при броні: -0,90 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,50
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,50
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
80,10
Економія при броні: -8,55 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
245,49
Економія при броні: -44,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,31
Економія при броні: -16,71 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,31
Економія при броні: -45,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,30
Економія при броні: -0,80 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,20
Економія при броні: -36,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,00
Економія при броні: -1,50 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
267,30
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,43
Економія при броні: -13,89 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,47
Економія при броні: -47,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,63
Економія при броні: -14,09 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,19
Економія при броні: -46,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,00
Економія при броні: -1,50 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,10
Економія при броні: -36,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
165,00
Економія при броні: -17,74 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
256,79
Економія при броні: -35,95 грн