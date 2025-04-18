Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 324 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,25
Економія при броні: -19,67 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
250,63
Економія при броні: -33,52 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,30
Економія при броні: -7,06 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,09
Економія при броні: -31,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,60
Економія при броні: -14,22 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
247,89
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,90
Економія при броні: -21,09 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
254,34
Економія при броні: -46,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
77,40
Економія при броні: -0,95 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,30
Економія при броні: -40,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,32
Економія при броні: -13,63 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,12
Економія при броні: -29,97 грн