Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,41
Економія при броні: -11,13 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,78
Економія при броні: -40,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
154,50
Економія при броні: -1,10 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
162,13
Економія при броні: -9,19 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
254,95
Економія при броні: -45,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,00
Економія при броні: -1,60 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
266,90
Економія при броні: -40,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
166,19
Економія при броні: -21,52 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
251,41
Економія при броні: -46,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
162,97
Економія при броні: -18,45 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,64
Економія при броні: -43,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,40
Економія при броні: -3,00 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,10
Економія при броні: -41,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
154,70
Економія при броні: -1,30 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,90
Економія при броні: -42,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,80
Економія при броні: -2,40 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
270,80
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
166,62
Економія при броні: -22,85 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
257,41
Економія при броні: -52,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
165,56
Економія при броні: -20,32 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
260,02
Економія при броні: -57,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА