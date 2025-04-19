Львів (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
82,00
Економія при броні: -10,85 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
251,29
Економія при броні: -45,77 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,60
Економія при броні: -1,80 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
271,80
Економія при броні: -48,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,60
Економія при броні: -1,80 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
266,20
Економія при броні: -42,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,40
Економія при броні: -1,60 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,50
Економія при броні: -44,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,10
Економія при броні: -16,79 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,31
Економія при броні: -33,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,67
Економія при броні: -17,94 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
251,24
Економія при броні: -35,27 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,60
Економія при броні: -1,80 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
267,60
Економія при броні: -43,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,00
Економія при броні: -2,20 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
272,30
Економія при броні: -48,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
154,90
Економія при броні: -1,10 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
265,60
Економія при броні: -41,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА