Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
154,70
Економія при броні: -2,00 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
266,10
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,10
Економія при броні: -22,24 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
250,35
Економія при броні: -51,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
159,83
Економія при броні: -16,03 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
238,34
Економія при броні: -37,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
162,14
Економія при броні: -8,06 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
252,55
Економія при броні: -13,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
160,93
Економія при броні: -19,74 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,73
Економія при броні: -49,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
160,47
Економія при броні: -13,13 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
245,14
Економія при броні: -31,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,56
Економія при броні: -19,11 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,51
Економія при броні: -38,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
154,10
Економія при броні: -1,40 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,10
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
162,60
Економія при броні: -20,15 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,07
Економія при броні: -38,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
82,09
Економія при броні: -9,52 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
256,09
Економія при броні: -53,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
260,18
Економія при броні: -64,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
83,58
Економія при броні: -11,01 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
252,84
Економія при броні: -50,44 грн