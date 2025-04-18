Харків (адресу не вказано)
Доступно в 381 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,89
Економія при броні: -18,20 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,28
Економія при броні: -21,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,52
Економія при броні: -20,24 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
254,22
Економія при броні: -30,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,10
Економія при броні: -0,80 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
266,70
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,50
Економія при броні: -18,10 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,30
Економія при броні: -2,00 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,00
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
165,41
Економія при броні: -22,00 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
255,28
Економія при броні: -40,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА