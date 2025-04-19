Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 272 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,06
Економія при броні: -14,70 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,90
Економія при броні: -23,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
162,88
Економія при броні: -16,52 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,50
Економія при броні: -22,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
166,93
Економія при броні: -10,89 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
254,69
Економія при броні: -16,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,20
Економія при броні: -2,70 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
270,00
Економія при броні: -45,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
157,10
Економія при броні: -3,60 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,60
Економія при броні: -44,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
161,09
Економія при броні: -17,87 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,95
Економія при броні: -35,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
81,36
Економія при броні: -9,65 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,23
Економія при броні: -26,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,60
Економія при броні: -3,10 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
266,90
Економія при броні: -42,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
165,61
Економія при броні: -11,27 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
252,66
Економія при броні: -39,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
162,70
Економія при броні: -19,48 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
250,26
Економія при броні: -36,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
165,33
Економія при броні: -22,55 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
252,23
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
160,77
Економія при броні: -20,57 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,45
Економія при броні: -44,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
256,74
Економія при броні: -52,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,34
Економія при броні: -22,68 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
246,04
Економія при броні: -21,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА