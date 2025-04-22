Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
267,60
Економія при броні: -37,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,56
Економія при броні: -4,70 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
236,53
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
158,60
Економія при броні: -4,40 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
267,90
Економія при броні: -37,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,60
Економія при броні: -2,40 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,90
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,54
Економія при броні: -20,17 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
251,68
Економія при броні: -53,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
154,60
Економія при броні: -0,40 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,60
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
164,02
Економія при броні: -10,59 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
253,47
Економія при броні: -29,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
156,30
Економія при броні: -2,10 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,60
Економія при броні: -38,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
80,85
Економія при броні: -9,73 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
248,84
Економія при броні: -50,26 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,00
Економія при броні: -0,80 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
272,70
Економія при броні: -42,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
160,10
Економія при броні: -17,23 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
245,83
Економія при броні: -46,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
163,00
Економія при броні: -20,76 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
249,78
Економія при броні: -51,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ефералган супозиторії ректальні 150 мг блістер №10
УПСА
155,30
Економія при броні: -1,10 грн
Ефералган розчин оральний 3 % флакон 90 мл №1
УПСА
268,10
Економія при броні: -37,90 грн