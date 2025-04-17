Київ (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
38,61
Економія при броні: -1,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
4.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
4.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
4.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни