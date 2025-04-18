Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
7.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-А
9.4 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 29
13.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
16.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни