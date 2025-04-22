Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Героїв України, 35
112.6 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 328
112.8 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
115.0 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Требухів, вул. Благодатна, 2-А
116.0 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
38,59
Економія при броні: -1,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
120.4 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.7 км
Гексавіт драже контейнер №50
Вітаміни