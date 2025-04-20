Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 321 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,24
Економія при броні: -29,34 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,00
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,86
Економія при броні: -18,96 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,87
Економія при броні: -21,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -6,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,00
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,87
Економія при броні: -18,97 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
128,66
Економія при броні: -19,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,00
Економія при броні: -20,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,87
Економія при броні: -21,97 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,24
Економія при броні: -23,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,00
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,87
Економія при броні: -3,07 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм