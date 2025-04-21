Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
4.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм