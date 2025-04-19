Львів (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,20
Економія при броні: -0,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
129,10
Економія при броні: -0,50 грн