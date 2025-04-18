Київ (адресу не вказано)
Доступно в 316 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
203,99
Економія при броні: -73,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
194,28
Економія при броні: -29,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
179,98
Економія при броні: -27,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
152,00
Економія при броні: -23,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
162,98
Економія при броні: -10,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
179,35
Економія при броні: -27,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -6,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,89
Економія при броні: -3,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -6,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,86
Економія при броні: -3,84 грн