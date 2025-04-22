Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 321 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
127,86
Економія при броні: -3,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
45,79
Економія при броні: -2,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
45,79
Економія при броні: -2,56 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
137,50
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Фурагін таблетки 50 мг блістер №30
Галичфарм
91,71
Економія при броні: -5,14 грн