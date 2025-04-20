Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
782,81
Економія при броні: -43,81 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
832,82
Економія при броні: -49,38 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2666,69
Економія при броні: -102,09 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
854,13
Економія при броні: -39,82 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
790,80
Економія при броні: -7,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,00
Економія при броні: -95,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2462,79
Економія при броні: -125,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,00
Економія при броні: -100,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2464,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2493,10
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
859,72
Економія при броні: -26,66 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2652,24
Економія при броні: -92,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,50
Економія при броні: -23,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
850,22
Економія при броні: -63,39 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2636,31
Економія при броні: -184,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,20
Економія при броні: -44,35 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
835,98
Економія при броні: -32,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,46
Економія при броні: -99,46 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
857,33
Економія при броні: -55,17 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.