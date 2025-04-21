Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
852,36
Економія при броні: -45,37 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2610,76
Економія при броні: -216,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
850,66
Економія при броні: -43,67 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2715,71
Економія при броні: -143,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
798,20
Економія при броні: -12,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2500,80
Економія при броні: -36,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2493,00
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2684,65
Економія при броні: -122,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
831,02
Економія при броні: -56,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
814,40
Економія при броні: -28,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
805,50
Економія при броні: -19,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
819,69
Економія при броні: -73,10 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2694,60
Економія при броні: -123,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2612,73
Економія при броні: -168,45 грн