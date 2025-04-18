Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
863,76
Економія при броні: -55,82 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
838,57
Економія при броні: -30,63 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
837,02
Економія при броні: -57,58 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
859,87
Економія при броні: -80,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
811,00
Економія при броні: -23,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн