Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2688,82
Економія при броні: -139,54 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
839,76
Економія при броні: -35,50 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2675,38
Економія при броні: -123,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
788,80
Економія при броні: -2,10 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
855,44
Економія при броні: -80,57 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2755,93
Економія при броні: -392,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
838,89
Економія при броні: -64,02 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2692,19
Економія при броні: -318,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
810,60
Економія при броні: -23,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
865,05
Економія при броні: -58,19 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
852,22
Економія при броні: -71,93 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
861,03
Економія при броні: -80,74 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.