Львів (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
855,03
Економія при броні: -81,16 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
810,60
Економія при броні: -18,50 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2507,30
Економія при броні: -15,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
846,11
Економія при броні: -44,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2690,02
Економія при броні: -147,55 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
811,00
Економія при броні: -18,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2493,00
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
811,00
Економія при броні: -18,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
808,50
Економія при броні: -16,40 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.