Київ (адресу не вказано)
Доступно в 828 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
806,70
Економія при броні: -17,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
810,17
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
860,38
Економія при броні: -59,73 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
831,48
Економія при броні: -65,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
848,56
Економія при броні: -71,71 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2611,94
Економія при броні: -139,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.