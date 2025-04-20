Київ
Достинекс (Dostinex)

Достинекс (Dostinex)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
784,30
Економія при броні: -2,70 грн
781,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
684,91 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2637,11
Економія при броні: -258,11 грн
2379,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
750,08 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2292,23 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
803,00
Економія при броні: -64,00 грн
739,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2464,00
Економія при броні: -70,00 грн
2394,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
808,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2400,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
737,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
708,63 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
707,77 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,81 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2297,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
707,43 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
772,84 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2439,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
781,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
714,61 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2380,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
679,21 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2286,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
774,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
713,74 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2380,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
788,80
Економія при броні: -7,20 грн
781,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
705,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
861,57
Економія при броні: -89,37 грн
772,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2578,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
855,83
Економія при броні: -83,26 грн
772,57 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2709,28
Економія при броні: -163,94 грн
2545,34 грн
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