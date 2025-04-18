Харків (адресу не вказано)
Доступно в 356 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
801,01
Економія при броні: -28,37 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2686,55
Економія при броні: -108,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
835,81
Економія при броні: -53,04 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2667,08
Економія при броні: -118,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,20
Економія при броні: -0,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2493,00
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
832,13
Економія при броні: -31,36 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2665,57
Економія при броні: -110,80 грн