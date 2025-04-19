Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
839,78
Економія при броні: -40,79 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
808,13
Економія при броні: -35,92 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
859,05
Економія при броні: -57,49 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2579,60
Економія при броні: -95,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
839,94
Економія при броні: -60,01 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
854,59
Економія при броні: -74,66 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2743,17
Економія при броні: -173,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
826,10
Економія при броні: -45,93 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
831,93
Економія при броні: -63,18 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
838,25
Економія при броні: -69,63 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
849,13
Економія при броні: -80,51 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
855,11
Економія при броні: -86,36 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2563,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
838,78
Економія при броні: -70,03 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.