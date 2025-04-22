Київ
Достинекс (Dostinex)

Достинекс (Dostinex)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2493,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
771,50 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2573,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
793,40
Економія при броні: -23,80 грн
769,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2506,31
Економія при броні: -75,19 грн
2431,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
809,00
Економія при броні: -23,80 грн
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2579,60
Економія при броні: -85,80 грн
2493,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
855,89
Економія при броні: -54,38 грн
801,51 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2380,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
789,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
703,85 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2368,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
745,07 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2395,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
812,20
Економія при броні: -27,00 грн
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2493,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
737,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2341,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
844,12
Економія при броні: -42,61 грн
801,51 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
807,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2380,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
748,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
704,36 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
742,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
785,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Пфайзер Інк.
708,61 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Пфайзер Інк.
2574,00 грн
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