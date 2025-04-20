Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
470,60
Економія при броні: -16,90 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
652,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
321,88
Економія при броні: -50,01 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
508,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
635,14
Економія при броні: -84,75 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1666,63
Економія при броні: -82,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
306,46
Економія при броні: -29,26 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
476,00
Економія при броні: -46,40 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
604,00
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
530,36
Економія при броні: -84,43 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
671,37
Економія при броні: -37,69 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1302,44
Економія при броні: -64,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
317,65
Економія при броні: -46,63 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
501,34
Економія при броні: -77,27 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
630,91
Економія при броні: -81,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
484,10
Економія при броні: -71,81 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
621,91
Економія при броні: -83,31 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1699,51
Економія при броні: -49,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
508,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
677,44
Економія при броні: -109,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
534,00
Економія при броні: -80,30 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
611,80
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
318,94
Економія при броні: -22,49 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
489,88
Економія при броні: -77,59 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
629,34
Економія при броні: -90,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
159,06
Економія при броні: -25,16 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
512,19
Економія при броні: -99,68 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
695,80
Економія при броні: -151,54 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1750,70
Економія при броні: -163,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
476,70
Економія при броні: -23,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
652,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
541,68
Економія при броні: -129,17 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
733,61
Економія при броні: -124,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
321,60
Економія при броні: -53,81 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
531,07
Економія при броні: -88,85 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
689,54
Економія при броні: -171,29 грн