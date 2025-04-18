Київ
Серміон® (Sermion®)

Серміон® (Sermion®)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 418 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
300,40 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
513,12 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
558,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
265,38 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
487,28 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
630,92 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1590,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
499,04 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
620,20 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1573,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
268,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
472,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
573,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
338,85
Економія при броні: -52,58 грн
286,27 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
505,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
672,87
Економія при броні: -95,03 грн
577,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
291,20 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
495,10 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
618,12 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1584,32 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
316,80 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
522,52 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
614,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
261,32 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
428,22 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
534,42 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1599,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
318,06
Економія при броні: -16,75 грн
301,31 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
488,67
Економія при броні: -45,24 грн
443,43 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
676,52
Економія при броні: -82,63 грн
593,89 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1673,87
Економія при броні: -61,90 грн
1611,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
307,90 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
475,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
630,20
Економія при броні: -20,10 грн
610,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
312,24 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
505,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
237,80 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
610,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
589,18 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
290,16 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
479,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
630,04 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1707,76 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
427,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
572,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
291,94 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
426,78 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
571,36 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1542,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
327,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
475,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
651,80
Економія при броні: -41,70 грн
610,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
265,62 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
460,92 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
628,34 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1574,56 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
295,86 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
484,96 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
630,44 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
444,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
572,90 грн
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