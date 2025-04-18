Харків (адресу не вказано)
Доступно в 418 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
338,85
Економія при броні: -52,58 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
505,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
672,87
Економія при броні: -95,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
318,06
Економія при броні: -16,75 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
488,67
Економія при броні: -45,24 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
676,52
Економія при броні: -82,63 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1673,87
Економія при броні: -61,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
630,20
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
327,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
651,80
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС