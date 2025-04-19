Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 278 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
316,89
Економія при броні: -54,09 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
529,54
Економія при броні: -83,67 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
675,48
Економія при броні: -117,14 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1679,65
Економія при броні: -68,32 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
322,54
Економія при броні: -59,74 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
509,07
Економія при броні: -76,74 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
687,53
Економія при броні: -116,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
327,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
498,44
Економія при броні: -52,28 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
684,87
Економія при броні: -60,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
305,00
Економія при броні: -3,10 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
516,90
Економія при броні: -57,40 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
653,80
Економія при броні: -63,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
470,60
Економія при броні: -11,10 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
606,80
Економія при броні: -16,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
162,34
Економія при броні: -15,84 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
505,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
696,34
Економія при броні: -141,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
321,05
Економія при броні: -18,37 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
525,73
Економія при броні: -104,57 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
690,48
Економія при броні: -119,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
305,00
Економія при броні: -3,10 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
506,30
Економія при броні: -46,80 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
648,00
Економія при броні: -57,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
347,59
Економія при броні: -54,60 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
532,97
Економія при броні: -100,96 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
663,59
Економія при броні: -108,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
327,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
532,78
Економія при броні: -99,69 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
691,13
Економія при броні: -120,33 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1864,72
Економія при броні: -253,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
327,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
494,35
Економія при броні: -78,02 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
662,64
Економія при броні: -90,95 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1281,32
Економія при броні: -63,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
161,08
Економія при броні: -24,29 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
530,61
Економія при броні: -85,98 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
688,32
Економія при броні: -106,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
542,90
Економія при броні: -98,27 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
690,17
Економія при броні: -125,95 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1851,33
Економія при броні: -119,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
156,68
Економія при броні: -8,78 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
521,58
Економія при броні: -51,65 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
665,69
Економія при броні: -104,86 грн
Серміон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон №4
Віатріс Спешелті ЛЛС
1690,51
Економія при броні: -69,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС