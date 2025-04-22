Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
470,60
Економія при броні: -5,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
648,00
Економія при броні: -52,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
623,72
Економія при броні: -18,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
470,60
Економія при броні: -5,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
603,90
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
537,00
Економія при броні: -72,10 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
622,20
Економія при броні: -27,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
333,44
Економія при броні: -65,28 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
499,09
Економія при броні: -88,17 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
730,59
Економія при броні: -172,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
470,60
Економія при броні: -5,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
597,90
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
332,28
Економія при броні: -21,85 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
521,85
Економія при броні: -59,97 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
670,96
Економія при броні: -78,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
470,60
Економія при броні: -5,70 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
686,90
Економія при броні: -91,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
533,14
Економія при броні: -76,90 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
718,13
Економія при броні: -89,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
482,30
Економія при броні: -17,40 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
308,60
Економія при броні: -11,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
162,16
Економія при броні: -12,24 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
520,58
Економія при броні: -96,33 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
650,74
Економія при броні: -46,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
497,45
Економія при броні: -73,26 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
639,06
Економія при броні: -81,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
329,00 грн
Серміон® таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
484,80
Економія при броні: -19,90 грн
Серміон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
622,20
Економія при броні: -27,10 грн