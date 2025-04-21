Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
80.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 24
111.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
12,00
Економія при броні: -0,76 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
114.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
122.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
30,31
Економія при броні: -1,39 грн