Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 343 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
33,11
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
63.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
33,14
Економія при броні: -2,29 грн
Подорожник
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
64.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Стрий, вул. Торговиця, 3-А
65.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,20
Економія при броні: -1,35 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Броди, вул. Набережна, 79-А
86.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 20
104.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,62
Економія при броні: -1,77 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Крайковського, 3/1
112.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
113.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я