Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,61
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
31,93
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
30,48
Економія при броні: -2,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,89
Економія при броні: -1,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,53
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,44
Економія при броні: -1,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,26
Економія при броні: -1,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
33,03
Економія при броні: -2,18 грн