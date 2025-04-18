Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
30,00
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,72
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,86
Економія при броні: -2,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
33,11
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,75
Економія при броні: -1,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я