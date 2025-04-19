Київ
Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)

Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 33 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,13 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,10 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,40 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
30,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
17,60 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,96
Економія при броні: -1,55 грн
28,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,40 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
17,60 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,64
Економія при броні: -1,23 грн
28,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,40 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,40 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
28,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
16,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
17,60 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
28,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
28,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
6.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
28,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
17,60 грн
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, вул. Ламана, 4
7.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
17,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
28,50 грн
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