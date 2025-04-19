Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,96
Економія при броні: -1,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,64
Економія при броні: -1,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
6.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
7.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, вул. Ламана, 4
7.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я