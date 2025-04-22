Амітриптиліну гідрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
32,92
Економія при броні: -2,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,85
Економія при броні: -1,44 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
29,76
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №25
Здоров'я
Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер №50
Здоров'я