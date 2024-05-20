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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Запоріжжя (54808) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
23,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
24,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
24,16 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
16,89 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (7)
16,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (3)
24,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (5)
23,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
23,02 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
21,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (4)
21,24 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
24,95
Економія: -0,95 грн
24,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (5)
23,02 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
24,95
Економія: -0,95 грн
24,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
23,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (6)
23,02 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
24,96
Економія: -0,96 грн
24,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (8)
21,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
24,95
Економія: -0,95 грн
24,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21
Всього: упаковка (3)
23,03 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
16,90 грн