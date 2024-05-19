Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Львів (54808) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9