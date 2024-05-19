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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Львів (54808) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
23,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
23,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
16,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
21,24 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (2)
22,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
Всього: упаковка (1)
23,37 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (2)
24,15
Економія: -0,04 грн
24,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 5
Всього: упаковка (10)
25,02
Економія: -0,07 грн
24,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Всього: упаковка (3)
24,98
Економія: -1,61 грн
23,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (6)
23,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (3)
23,70 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (5)
23,02 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
21,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Самбір, вул. Галицького Лева, 1-С
Всього: упаковка (1)
22,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
23,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
24,19 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (2)
23,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
23,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
23,02 грн